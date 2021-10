Le Groupe Samse enregistre un très bon troisième trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Groupe Samse Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

Le léger repli du troisième trimestre n'est dû qu'à l'effet de comparaison avec le troisième trimestre de 2020, particulièrement dynamique.

Le léger repli de 0,6 % du CA du Groupe Samse au troisième trimestre 2021 par rapport 2020 pourrait paraître trompeur. Il n'est dû qu'à l'effet de comparaison, le T3 2020 ayant été particulièrement dynamique. Par rapport au T3 2019, le CA du groupe grimpe de 11,5 %, témoignant d'un niveau très solide d'activité. Dans le détail, l'activité de négoce croît de 0,5 % par rapport au T3 2020 et de 11,5 % par rapport au T3 2019. L'ativité bricolage recule de 4,3 % par rapport au T3 2020 (qui avait connu une hausse spectaculaire), mais reste en croissance de 14,1 % par rapport au T3 2019.

Au 30 septembre 2021, le CA cumulé du Groupe Samse atteint 1,347 Md €, en hausse de 22,6 % par rapport à 2020 (21,9 % à périmètre comparable), et de 19,2 % par rapport à 2019. Le Groupe indique, dans le communiqué financier, ne pas être particulièrement touché par les pénuries qui fragilisent les approvisionnements des négoces et des chantiers.