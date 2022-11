Le Groupe RG met un pied en Irlande

Pour le Groupe RG, c’est la troisième acquisition de l’année et la douzième depuis 2019. Après les rachats de Securilog et Actuel Vet, la société dirigée par Pierre Manchini vient de reprendre MJ Scannel, un distributeur d’EPI Irlandais dont le siège est à Stillorgan, près de Dublin. Entreprise fondée en 1982 par Michael J. Scannell (86 ans), elle dispose de deux points de vente (Dublin et Cork) et emploie près de 60 personnes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 24,6 M€ en 2021 et a déclaré un bénéfice d'exploitation de 820 000 €.

Conquête de l’Europe

Pour Pierre Manchini, président-directeur général du Groupe RG, « l’acquisition de MJ Scannell témoigne de notre volonté de poursuivre la conquête territoriale du Groupe en Europe. MJ Scannell et Groupe RG partagent un historique de développement similaire. ». Puis, il précise : « Nous avons déjà identifié ensemble de fortes synergies opérationnelles, notamment en termes de gammes et de sourcing produits. Inutile de préciser que nous sommes également impatients de présenter à nos clients paneuropéens les nouvelles possibilités offertes par MJ Scannell - plateforme du Groupe RG en Irlande. »

Un CA de 312 M€

Pour rappel, Le groupe RG a été fondé en 1987 par Pierre Manchini, actuel pdg. En novembre 2021, la société a été reprise par les fonds Ardian et Latour Capital, lesquels succèdent à LBO France. Le distributeur d'équipements de protection individuelle (EPI) est présent en France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique... à travers 46 agences. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 312 M€.