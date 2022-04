Le Groupe RG acquiert Securilog

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer EPI Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de l'EPI poursuit sa politique de croissance externe. Il vient de reprendre le spécialiste français de la fourniture de prestations d’accompagnement en prévention des risques et des EPI de classe III.

Le Groupe RG vient de sortir une nouvelle fois son carnet de chèque. Après le rachat en janvier 2022 d’Actuel’Vet, un adhérent d’EPI Center, la société française spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) vient de mettre la main en ce début avril sur Securilog. Créée par M. Olivier Auger en 2006, elle s’est imposée comme « le leader français de la fourniture de prestations d’accompagnement en prévention des risques sur les sites industriels, pétrochimiques, nucléaires, … » avec 200 techniciens préventeurs qualifiés. En parallèle, Securilog assure la location et la maintenance des EPI de catégorie 3 et dispose d’un réseau d’agences situées à Chateauneuf-les-Martigues, Loon Plage, Sausheim et Port-Jérôme.

Pour Pierre Manchini, le pdg du Groupe RG, « l’acquisition de Securilog s’inscrit dans la volonté du Groupe de s’affirmer toujours davantage comme Le spécialiste de TOUS les EPI et de proposer à nos clients une palette de services associés la plus complète possible. De ce point de vue, Securilog vient renforcer notre offre dans le domaine des EPI de catégorie 3 et notre capacité à accompagner nos clients dans la prévention des risques en environnements sensibles. Les synergies produits et clients sont évidentes entre nos deux entreprises, et plus particulièrement avec notre filiale LEMS, acquise en 2020, dont les activités sont particulièrement complémentaires à celles de Securilog. ».

C’est la seconde acquisition de l’année, la quatrième en cinq mois - et la dixième en trois ans-. Pour rappel, il a repris le distributeur français Actuel’Vet (janvier 2022), les basques Mape Seguridad (décembre 2021) et Montemar (octobre 2021), l’italien Nuova OLP (novembre 2020), le barcelonais Waterfire (septembre 2020), le français Groupe Lems (juillet 2020), EPI Center (février 2020), l’enseigne parisienne Veltis (2019), du madrilène Joysa Vestuario Laboral (2019)…