Le groupe Portalp intègre la société Deveugle

Le groupe Portalp continue sa croissance en 2022 en intégrant la société Deveugle, leader français des systèmes de fermeture en acier Jansen. Le groupe renforce ainsi sa capacité de production afin de proposer une gamme de fournitures complète aux serruriers et menuisiers ayant besoin de réactivité et de qualité.

Portalp fête ses 60 ans en 2022 et « se réjouit d’accueillir Deveugle,

une entreprise familiale et historique de la métropole lilloise créée en

1858 », annonce Maxime Duponchel, vice-président de Portalp.

Dirigé par Louis Deveugle depuis près de 40 ans, Deveugle est le leader français des systèmes de fermeture en acier Jansen feu et non feu dédiés au « prêt à poser ». Avec 43 employés sur son site de production

de 3 000 m2, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2021. Deveugle rejoint la famille métiers menuiserie du groupe Portalp qui comprend déjà la société Delebecque pour l’aluminium.

Grâce à cette intégration, Portalp propose désormais, une gamme complète de menuiseries feu et non feu prêtes à poser, pour les professionnels de la fermeture du bâtiment, en acier ou en aluminium.