Le Groupe Noblet se diversifie dans la location de grue et le porte-engins

Avec l’acquisition de la société Bour en région parisienne, le spécialiste de la location d’engins de BTP avec chauffeurs, se développe dans le levage et la manutention.

Loueur d’engins et de véhicules de chantier avec conducteur, le groupe Noblet poursuit son développement avec une deuxième acquisition en deux ans. Après la reprise de TPAE, entreprise de location spécialisée dans les aspiratrices excavatrices, l’entreprise dirigée par Laurent Galle vient d’acquérir Bour, une société spécialisée dans la location de grues et de citernes. Avec ce rachat, Noblet étend son parc et son bouquet de services avec une nouvelle activité de levage (grues mobiles pouvant aller jusqu’à 100 tonnes).

Un TCAM à trois ans de +19 %

« Cette nouvelle acquisition permet au Groupe Noblet d’affirmer sa position sur le marché de la location d’engins de BTP en Ile-de-France en diversifiant son offre. La croissance externe faisait partie de notre thèse d’investissement lors de notre association avec Laurent (Galle, Ndlr) en 2018. Nous sommes ravis de pouvoir concrétiser cette deuxième acquisition dans un marché qui reste encore fragmenté et où les opportunités sont nombreuses » commente Thibaut de Roux, président-fondateur de Generis Capital Partners et actionnaire minoritaire du Groupe Noblet. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 21 M€ à fin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) à trois ans de +19 % malgré l’impact de la crise sanitaire en 2020 sur l’activité et le secteur.