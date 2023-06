Le groupe Nice inaugure un nouveau complexe d'usines intelligentes au Brésil

L’Italien Nice, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour la gestion et la sécurité de la maison et du bâtiment, a inauguré son nouveau siège au Brésil, au cœur d’un complexe industriel de 20 000 m2 à Limeira, dans l’état de Saõ Paulo. Fruit d’un investissement de plus de 20 millions d'euros, il joue un rôle clé dans la stratégie de l'entreprise qui vise à stimuler la croissance en Amérique Latine et à se développer à l’international.

Le nouveau site, qui emploie 260 personnes, est une usine intelligente 4.0 avec une nouvelle approche de la production basée sur l'utilisation de technologies de pointe pour améliorer les conditions de travail, créer un modèle d'entreprise durable et augmenter la productivité de l'usine et la qualité de la production. Limeira accueille également un des centres de Recherche et Développement qui garantit des produits innovants répondant aux plus hauts standards de qualité.

L'usine, actuellement chargée de la production de moteurs pour les portes de garage, les portails coulissants et battants, produira également des produits Smart Home et les commercialisera. Avec ce nouvel outil industriel, Nice vise à devenir le leader du marché de l'automatisation résidentielle, commerciale et industrielle en Amérique Latine.