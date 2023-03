NGE crée NGE Energies Solutions, filiale dédiée aux solutions énergétiques et numériques

Bornes IRVE, gestion numérique des infrastructures des petites collectivités et performance énergétique sont autant de facteurs qui ont poussé le groupe NGE à créer une nouvelle filiale, NGE Energies Solutions.

Annoncée mardi 28 mars, elle rassemble la société du groupe Lacis (350 salariés, 50 M€ CA en 2022), spécialisée notamment dans l’éclairage public, et la jeune NGE Connect (35 salariés, 4 M€ CA en 2022), créé il y a trois ans et spécialisée dans la fourniture de logiciels de gestion numérique pour les collectivités.

Ce regroupement de deux entités a pour but d’offrir une solution globale aux collectivités selon Stéphane Pérez, directeur général délégué de NGE : « Nous avions notamment un problème dans la fabrication de l’offre de bornes IRVE : Lacis construisait, NGE Connect s’occupait de la gestion et NGE Concession répondait à l’appel d’offre en tant que maître d’ouvrage. NGE Energie Solutions permet de rendre notre offre plus lisible. »

Le directeur général délégué a pris pour exemple l’obtention d’un marché de bornes IRVE à Nice, une première pour le groupe. 250 bornes IRVE seront ainsi installées sur 12 sites différents de la ville d’ici la fin de l’année, et NGE Energies Solutions prendra en charge leur construction, leur maintenance, et se rémunèrera sur la vente de l’électricité. Un marché sur lequel le groupe « souhaite engranger un maximum d’expérience », selon les mots de Stéphane Pérez, qui estime que ce secteur bénéficiera de 7 Mds € d’investissements dans les six prochaines années.

