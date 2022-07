Le groupe Nadia rachète deux sociétés et s’attaque au volet roulant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Volet roulant Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

À la tête des entreprises spécialisées dans la fermeture aluminium SIB, Aluclos et ABS, le groupe Nadia a annoncé l’acquisition des Fermetures Voltech et 2B2F, deux industriels spécialisés notamment dans le volet roulant en aluminium.

Le groupe Nadia, qui détient des fabricants de fermetures en aluminium SIB, Aluclos et ABS, étoffe son répertoire avec l’acquisition le 20 juillet 2022 des Fermetures Voltech et 2B2F. La première société, spécialisée dans la fabrication de volets roulants et basée aux Sables d’Olonne (85), compte une cinquantaine de salariés pour un chiffre d’affaires de 17,5 M€. 2B2F est de son côté fabricant de volets roulant en aluminium à Saint-Christophe-du-Bois (49), mais aussi de blocs baies demi-linteaux à destination des fabricants de menuiserie. Elle compte pour sa part cinq salariés pour un chiffre d’affaires de 1,8 M€.

Par ces rachats, le groupe Nadia se développe sur le secteur du volet roulant, alors qu’il fabriquait déjà des volets battant et coulissants. Le groupe Nadia compte 650 salariés pour un chiffre d’affaires en 2021 de 130 M€.