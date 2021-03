Le Groupe Mr.Bricolage superforme le marché en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec une croissance de +11,2 %, le distributeur spécialisé dans le bricolage a enregistré des performances largement supérieures au marché (+4,8 %1).

Le Groupe Mr.Bricolage est de nouveau dans le vert. Le distributeur spécialisé dans le bricolage a enregistré une forte progression de son volume d’affaires au cours de l’année 2020. Au 31 décembre, les réseaux adhérents et affiliés ont réalisé des ventes de 2,2 Md€, en hausse de 11,5 % à surfaces courantes et de 11,7 % à magasins comparables. En France, les ventes se sont élevées à 1,9 Md€, en progression de 11,2 % à magasins comparables et de 11,7 % à surfaces courantes. Une croissance de 7 points supérieurs à celle du marché tricolore (+4,78 %). Pour le distributeur, ce bon bilan résulte de « la dynamique du marché, de l’adhésion de 76 nouveaux points de vente (+9 Mr.Bricolage, +3 Les Briconautes et + 64 affiliés), de la modernisation de 25 magasins Mr.Bricolage (concept « 4 piliers ») ainsi que la finalisation du plan Rebond. »

Stratégie orientée Web-to-store



Quant aux ventes e-commerce (4,6 M€), elles ne sont pas « représentatives de l’activité commerciale générée grâce au web qui est intégrée au volume d’affaires des magasins en France, et qui tiennent également compte de la fermeture du site Le Jardin de Catherine fin 2019 », d’après le communiqué financier. « Avec 95 % des magasins Mr.Bricolage connectés à la plateforme e-commerce, et une hausse de 45 % du nombre de visiteurs uniques, la stratégie du Groupe orientée Web-to-store a largement fait ses preuves en 2020, notamment pendant les périodes de confinement au cours de laquelle les équipes du digital se sont mobilisées pour accompagner les adhérents et dimensionner la plateforme e-commerce afin de faire face à la hausse du trafic. Ainsi, les ventes générées sur le site Mr.Bricolage.fr ont doublé et le retrait 2h a quadruplé en 2020 par rapport à 2019. »

783 magasins en France

Au terme de l’exercice, le Groupe Mr.Bricolage comptait 854 magasins (contre 778 à fin décembre 2019), dont 783 en France. Le groupe est présent dans 10 autres pays : Andorre, Belgique, Bulgarie, Chypre, Côte d'Ivoire, Gabon, Macédoine, Madagascar, Maroc, Maurice.