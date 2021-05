Le groupe Mirwault étoffe encore un peu plus son activité qofi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Entreprises Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

Formusson Distribution, la filiale quincaillerie du groupe Mirwault, vient de reprendre ACBAT, un spécialiste en accessoires et ferrures de menuiserie.

Le groupe mayennais Mirwault poursuit le développement de Formusson Distribution, son pôle qofi (quincaillerie, outillage et fournitures industrielles). Après le rachat de DomPro en janvier en 2020, il vient de reprendre ACBAT, un spécialiste en accessoires et ferrures de menuiserie pour les industriels. Installée en Lorraine depuis plus de 30 ans, cette entreprise, très présente sur le Grand Est, le Rhône-Alpes et le Sud Est, compte 55 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 13 M€.



Ce rachat permet à Formusson Distribution de compléter son activité « composants et accessoires de menuiseries extérieurs » au côté des distributeurs Faille Industrie et Arena Quincaillerie déjà présents auprès des industriels fabricants de portes et fenêtres PVC, aluminium et bois. D’après le communiqué, « la complémentarité des réseaux de ce nouvel ensemble permettra de poursuivre et accélérer le développement de son offre de produits et de services toujours plus en adéquation avec les attentes de ses clients. ACBAT va apporter au nouvel ensemble des compétences en innovation produits, très attendues par les industriels du secteur. »