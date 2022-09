Le groupe Maugin repris par une holding industrielle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Maugin Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de menuiseries en PVC, aluminium et acier annonce "un rapprochement" avec le groupe Amiquar, une holding qui contrôle un ensemble éclectique d’une vingtaine de sociétés industrielles.

Le Groupe Maugin annonce s’est rapproché d’Amiquar. Dans un communiqué lapidaire, le fabricant de menuiseries en PVC, aluminium et acier basé à Saint-Brévin-Les-Pins (44) déclare qu’il « rejoindrait le pôle Habitat du groupe Amiquar d’ici le quatrième trimestre de l’année en cours. (…). Ce rapprochement, actuellement en phase de finalisation, est soumis à la validation des autorités de la concurrence. »

Quésaco Amiquar ?

Présenté comme « un groupe industriel d’un peu moins de 2000 salariés, composé de PMI dont le CA global s’est élevé à 220M€ au premier semestre 2022 », Amiquar est en fait une société holding, fondée par François Quarré – ancien haut dirigeant de la Société Générale de Belgique – et qui s'est spécialisée dans le rachat ou des prises de participation majoritaires d’entreprises industrielles en transmission et/ou en difficultés. Aujourd'hui, elle contrôle un ensemble éclectique d’une vingtaine de sociétés dont Aci Elévation (monte-charge), Arden Equipment (outils pour travaux publics), Cellutec (emballage), Corrupad (calage carton), CT Industrie (fonderie aluminium), Emball’Infor (emballage isotherme), Pacemetal (escalier à structure métallique sur-mesure), PA Marques (injection plastique), Sogemap (plasturgie), Travyl (calandrage de films vinyles)…

Plus de 60 M€ de CA

Pour rappel, Le Groupe Maugin dispose de trois usines en France qui produisent plus de de 3000 menuiseries chaque semaine. Qu’il s’appuie sur trois circuits distribution distincts pour écouler sa marchandise : les 160 « partenaires » de son réseau Terres de Fenêtre, de 650 menuisiers-installateurs hors réseau ; et enfin des enseignes de négoce comme Gedimat ou Bigmat. Sur son site internet, il annonce un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.

