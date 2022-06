Le groupe Maugin obtient la certification Origine France Garantie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Maugin Supprimer Fenêtre Supprimer PVC Supprimer Aluminium Supprimer Acier Supprimer Volet roulant Supprimer Porte d'entrée Supprimer Valider Valider

Le fabricant de menuiseries en PVC, aluminium et acier vient d’obtenir le sésame qui garantie l’origine française de tous ses produits et de ses sites de production.

83 %, c’est la part des produits, qui comprend également les matières première et la main d’œuvre, d’origine française dans la production des menuiseries du groupe Maugin. Grâce à cela, le fabricant de menuiseries PVC, aluminium et acier a pu obtenir la certification Origine France Garantie (OFG) reconnue par l’Etat au mois de juin 2022. Le label, valable trois ans, peut être délivré à toute entreprise prouvant que plus de 50 % de ses produits sont d’origine française. Ce sont donc tous les 140 000 produits fabriqués chaque année par le groupe, ainsi que ses trois sites de productions, qui bénéficient de cette certification. Et le groupe Maugin compte bien profiter de ce nouveau sésame pour communiquer auprès du professionnel et du client final sur ses deux ambitions affichées : la préservation de l’industrie française et la décarbonation de son industrie.

