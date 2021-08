Le Groupe Lorillard se met en quatre pour Équipbaie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Lorillard Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de menuiseries présentera un stand de 120 m2 avec 4 pôles distincts lors du salon Équipbaie, qui se déroulera du 21 au 24 septembre.

Le Groupe Lorillard a annoncé la présence de quatre pôles sur un stand de 120 m2 à Équipbaie du 21 au 24 septembre. Avec ses 85 années d’expérience dans le secteur, l’entreprise compte ainsi valoriser la variété de ses marques et de ses gammes de menuiseries.

Un moyen aussi de renouer avec les professionnels, qu’ils soient artisans, négociants ou franchisés.



Les innovations bois et aluminium

A travers les menuiseries Bourneuf, Meslin et la marque Molénat, le Groupe Lorillard consitue un pôle bois, qui représente près de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. Quatre types de menuiseries seront présentées sur le salon : la menuiserie en forme, notamment avec une porte constituée d'un vantail en goutte d’eau, la menuiserie monumentale, avec la présentation d’une porte d’entrée d’immeuble de 3,2 m, la menuiserie style années 1970 et les menuiseries techniques pare-balle et coupe-feu.

Porte contemporaine et HPC

Le pôle aluminium mettra en avant le prototype d’un coulissant monobloc qui sera commercialisé en 2022, ainsi que la menuiserie aluminium Océanic. Ce nouveau coulissant est doté d’un dormant monobloc à rupture de pont thermique, d’un seuil de 25 mm conforme à la norme PMR, d’un vitrage de 28 mm avec une couche basse-émissivité permettant une isolation thermique d’un coefficient Uw =1,6W/m2.K.

Côté HPC (Hybrid premium composite,) deux types de menuiseries seront présentes : les gammes Lomnia et Twinea 2. Cette dernière sera dans sa version extra-plate, adaptée pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Enfin, le pôle porte mettra en avant la collaboration du fabricant avec l’artiste plasticienne Amandine Mangenot. Il s’agit d’une porte dotée d’un panneau central avec une impression numérique aux motifs contemporains.

Le Groupe Lorillard, dont le siège est à Chartres, a un pôle industriel intégré, avec une production 100 % française et des composants provenant à 90 % de l’Hexagone.

L’entreprise emploie 1100 salariés pour un chiffre d’affaires, en 2019, de 180 millions d’euros, et un objectif en 2021 de 195 millions d’euros.

1090 menuiseries sont produites chaque jour dans ses différentes usines.

Le Groupe Lorillard profitera du salon Équipbaie pour présenter en avant-première sa prochaine gamme mixte-alu, mais aussi pour communiquer sur ses trois business models : la marque Lorebat, avec son service LorExpress destiné aux professionnels, Lorenove pour les concessionnaires, et enfin E-Lori, lancé il y a 3 ans, et qui vise le e-commerce.