Le Groupe Lorillard enrichit son site E-lori

Le site de e-commerce du Groupe Lorillard offre aux professionnels de la menuiserie un service de configuration en ligne de fenêtres. Il s’enrichit aujourd’hui de nouvelles gammes et de nouveaux services.

Lancé lors du dernier salon Equipbaie, le site E-lori permet de configurer des fenêtres sur-mesure et de les commander instantanément en ligne. La qualité des menuiseries à prix d’usine et la rapidité de livraison (15 jours ouvrés à partir de la mise en production) en font une alternative commerciale moderne.

Gamme bois

Début septembre, une nouvelle gamme bois, avec deux essences disponibles, chêne et moabi, a été intégrée à l’offre. Les professionnels ont le choix entre des menuiseries de 1 à 4 vantaux, avec différentes options : oscillo-battant, avec allège ou imposte, soubassement, petit-bois collés, vitrage décoratifs, sécurité ou phonique, aération...

E-lori s’est également étoffé pour aider l’artisan dans le choix des produits. Le professionnel a accès à des pages produits plus détaillées, des visuels avec zoom, des informations sur les labels et certifications ou encore des éléments explicatifs et tutoriel vidéo sur le configurateur et le déroulé de commande.

Enfin, le design a été repensé, avec un graphisme contemporain et ludique et une ergonomie optimisée : barre et filtres de recherche produits, blocs avec codes couleurs, carrousel des meilleures ventes et des suggestions de produits, etc.