Le Groupe LBA, leader français de la sécurisation périmétrique

Depuis 35 ans, LBA, une entreprise familiale basée à Limonest (69), est le partenaire incontournable des villes et entreprises qui souhaitent sécuriser les espaces publics, les zones piétonnes et optimiser les flux dans les centres-villes.

Des produits innovants fabriqués en France

Innovation, qualité, durabilité sont les maîtres mots de LBA. Le groupe propose des équipements conçus et fabriqués en France. Des équipements fiables, au design épuré, qui s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain. Doté d’un service Innovation et d’un bureau d’études, le groupe est à l’écoute constante de son marché et de ses clients pour proposer des solutions innovantes, adaptées aux enjeux urbains. C’est cette méthode de travail qui a permis de concevoir Le Cube : une borne crash testée intégrée sous un habillage blanc, dépolluant et munie d’un chargeur téléphone à induction.

L’offre de produits de sécurisation périmétrique du Groupe LBA est configurable, sur-mesure et évolutive. Grâce à ses 3 marques (La Barrière Automatique, Amco Les Escamotables et Security By design), le groupe couvre l’ensemble des besoins clients en anti-intrusion, contrôle d’accès et gestion des flux.

Une capacité d’innovation qui fait la force du groupe, et qui lui permet aujourd’hui d’être leader sur le marché français, mais aussi de s’exporter à l’international.

Construire ensemble la ville de demain

Le groupe LBA propose une gamme large et innovante qui permet de répondre à l'ensemble des besoins des villes en matière de sécurité périmétrique, tout en répondant également aux enjeux urbains de demain. « Nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au service des territoires. Notre ambition est de développer des innovations performantes afin de concilier sécurisation et aménagement intelligent. La sécurisation va de pair avec la piétonnisation des centres-villes, afin de permettre aux habitants de profiter d’espaces urbains adaptés à leurs usages. », souligne Hélène Lorenzi-Hardouin, présidente du Groupe LBA.

Sécuriser efficacement sans amplifier le sentiment d’insécurité est le fil rouge des innovations du groupe LBA. La qualité des aménagements urbains participe à créer une image rassurante des villes. C’est pour relever ce défi que la société développe continuellement de nouveaux produits répondant à ces problématiques, tout en prenant en compte leur durabilité, leur résistance, et leur réversibilité.

La sécurisation urbaine, un enjeu prioritaire

Environnement, piétonnisation, mobilités douces, les villes font face à des changements sociétaux importants. Les villes sont dans une phase de réappropriation des centres-villes notamment avec la piétonnisation, et cherchent dans le même temps à favoriser l’intermodalité. Imaginer des innovations qui répondent aux enjeux des collectivités est au cœur des réflexions stratégiques du groupe LBA.

Le développement massif du vélo en ville a amené le groupe à travailler sur un tourniquet avec passage vélo (Mister Bike), pour répondre à une demande croissante des entreprises qui veulent faciliter l’accès aux employés arrivant sur site en vélo. La marque Amco Les Escamotables vient compléter sa gamme avec la Borne Arrêt Minute, une borne qui permet un stationnement gratuit et limité dans le temps. Grâce à la rotation régulière des véhicules, elle permet de faire face au manque d’espaces de stationnement et redynamise les centres-ville et leurs commerces. Enfin, avec la marque Security by Design, le Groupe LBA conjugue les besoins de sécurité tout en apportant un esthétisme harmonieux et des solutions durables pour l’aménagement et la sécurisation des villes. Une offre qui allie technicité, technologie et facilité de pose. De multiples solutions qui permettent de se réapproprier les cœurs de villes en profitant d’un cadre de vie durable et sécurisé.

Découvrir l’ensemble des produits : https://www.grouplba.com/fr

