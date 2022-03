Le Groupe Janneau organise son propre réseau de collecte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Recyclage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Trop de menuiseries remplacées rejoignent les millions de tonnes de déchets produits chaque année par le secteur du bâtiment. Face à ce constat, le Groupe Janneau, fabricant français de menuiseries extérieures, se mobilise pour collecter et recycler les menuiseries en fin de vie.

Parmi les 10 millions de fenêtres vendues en moyenne avant la pandémie selon l'étude P & P Conseil 2020, 60 % sont destinées au marché de la rénovation, donc en remplacement d'anciennes menuiseries. Parmi ces dernières déposées sur chantier, 8 sur 10 partent à l'enfouissement alors que 90 % de la matière est recyclable. Pourtant, les filières de collecte, de démantèlement et de recyclage existent. Cependant, elles restent encore trop concentrées dans certaines régions. En parallèle, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé pour objectif de porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation d’ici 2025. Un objectif ambitieux selon le Groupe Janneau, qui ne peut être atteignable que si les industriels se mobilisent. C'est ce qu'à mis en place le Groupe depuis 2021 : il organise la collecte des menuiseries en fin de vie, en reprenant l’intégralité des éléments à démanteler. A partir de son propre réseau de distribution, Janneau Menuisier Créateur, l’industriel livre ses produits et, par la même occasion, collecte les menuiseries en fin de vie pour les livrer à un organisme de démantèlement, qui en sépare chaque composant : vitrage, joints, profils, quincaillerie, etc. Tous les matériaux triés sont ensuite transformés en matière recyclée. À ce jour, le groupe a testé son service avec ses filiales et ainsi procédé au recyclage de plus de 150 tonnes de produits désinstallés en une année. Il envisage désormais d’ouvrir le service à l’ensemble de son réseau et ambitionne de recycler plus de 1 000 tonnes chaque année. Avec ce dispositif, il s’agit « d’apporter une solution durable et surtout simple à un problème historique, détaille Pierre Bordier, directeur général du Groupe Janneau. Trop peu de menuiseries en fin de vie sont recyclées, malgré les efforts mis en place par les collectivités. D’autant plus qu’en France le marché est dominé par le PVC, représentant plus de 60 % des ventes l’année passée : un matériau qui se recycle très bien et qui, une fois broyé et ré-extrudé, peut servir à la fabrication de nouvelles menuiseries ». Les artisans du réseau Janneau Menuisier Créateur, qui utiliseront le service de recyclage du groupe, seront labellisés Menuisier Engagé. Le groupe travaille ainsi à promouvoir une économie vertueuse auprès des installateurs partenaires. « Nous en sommes encore aux prémices, ajoute Pierre Bordier. Pour accélérer le développement du dispositif, il est essentiel d’embarquer dans notre démarche l’intégralité de notre réseau d’artisans ».

Conjointement, le Groupe Janneau s’engage sur de nombreux chantiers pour limiter son impact sur l’environnement. Tout d'abord au niveau de la conception des menuiseries : le groupe œuvre avec ses fournisseurs à allonger la durer de vie des produits, en limitant l’impact du temps et des intempéries. Ensuite, sur le choix des matériaux qu’ils soient recyclés ou biosourcés, notamment pour l’essence de bois Chêne issue de forêts françaises gérées durablement. Le sourcing se veut également local et en circuit court sur la région Pays de la Loire. Enfin, le Groupe va même jusqu'à employer un chauffage par géothermie, afin de maximiser le recours aux énergies renouvelables.