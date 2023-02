Le Groupe Janneau lance Confians, une marque dédiée à l’artisanat

« La confiance, c’est le lien qui nous unit depuis 1973 aux artisans menuisiers installateurs de fenêtres et portes, pour tous types de marchés : public, tertiaire, scolaire, hôtellerie, hospitalier » explique Henri Janneau, fondateur du Groupe Janneau, à propos du nom donné à la marque, Confians.

Industriel au savoir-faire historique et aux menuiseries fabriquées en Pays de la Loire, le Groupe entend avec Confians offrir des produits faciles à vendre et à poser pour les artisans. L’objectif est également que le client final ait la garantie d’être équipé d’une menuiserie haut de gamme à un prix accessible, posée par un artisan local.

Le Groupe a mis l’accent sur l’innovation pour les menuiseries Confians. Proposées en bois, PVC, aluminium ou acier, elles sont conçues avec des produits plus responsables, une meilleure isolation et une diversité de styles. Plus de 1 000 artisans ont déjà adopté la marque. Pour renforcer sa présence sur le territoire français, le Groupe Janneau prévoit de recruter plusieurs technico-commerciaux.