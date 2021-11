Le Groupe Herige : une activité au T3 masquée "par un effet de base"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Herige Supprimer VM Supprimer Atlantem Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Résultats semestriels Supprimer Valider Valider

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires de la société vendéenne s’établit à 533,6 M€, en croissance de +23,7% à périmètre comparable par rapport à la même période sur l’exercice précédent et de +12,4% par rapport à la même période en 2019.

Le Groupe Herige a dévoilé un chiffre d'affaires de 158,7 M€ au 3e trimestre 2021, en très légère baisse de -0,8 % (-0,4 % à périmètre comparable) par rapport à la même période de l’année précédente. Dans son communiqué financier, la société vendéenne déclare afficher néanmoins « un bon niveau d’activité au 3ème trimestre 2021, masqué par une base de comparaison exigeante.» Avant de préciser: « En effet, lors du 3ème trimestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires avait fortement progressé bénéficiant d’un effet rattrapage à la suite de la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19. Comparée à la même période en 2019 (avant crise), l’activité du Groupe est en croissance de +10,4% (+9,1% à périmètre constant).»

Hausse de la menuiserie

Dans le détail, tiré « par un fort rebond d’activité des travaux publics », le négoce de matériaux (VM) ressort en baisse de -0,6 % à périmètre comparable et en hausse de + 11,2 % par rapport à la même période en 2019. Quant à l’Industrie du Béton (Edycem), elle est en retrait de -8,0 % à périmètre comparable par rapport à 2020 et en croissance de +7,2 % par rapport à 2019. Enfin, la menuiserie industrielle (Atlantem) progresse « sur l’ensemble de ses canaux de distribution et sur son produit AM-X ». Elle a vu ses ventes croître de +2,0 % par rapport à 2020 et de +11,5 % par rapport à 2019.

Hausse sur les 9 premiers mois

