Le Groupe Herige enregistre de très bons résultats au premier trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Herige Supprimer Atlantem Supprimer VM Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Vendée Supprimer Valider Valider

L'activité du groupe de négoce et d'industrie grimpe de 32,3 % par rapport à 2020. La hausse d'Atlantem est particulièrement marquée, l'arrêt ayant été brutal avec le premier confinement.

Décidément, les indicateurs trimestriels du négoce sont au vert. Après Saint-Gobain et le Groupe Samse, Herige affiche à son tour des résultats spectaculaires : +32,3 % (à périmètre constant) par rapport au T1 2020, et +14,1 % par rapport au T1 2019. Le négoce de matériaux grimpe de 24,5 % (7,4 % par rapport à 2019), la branche béton (Edycem) de 38,5 % (32,2 % par rapport à 2019), la menuiserie industrielle (Atlantem) de 43,8 % (23,2 % par rapport à 2019). Cette hausse spectaculaire provient d'une excellente santé du marché de la rénovation et d'une très bonne dynamique du produit AM-X.