Le groupe Herige affiche des résultats record

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Herige Supprimer VM Supprimer Atlantem Supprimer Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Vendée Supprimer Valider Valider

Le groupe de distribution (VM) et d'industrie (Edycem, Atlantem) affiche une progression de son CA de 13,2 % par rapport à 2019.

Avec les quatre trimestres de 2021 en croissance forte par rapport à 2019, et un T4 au plus haut avec +15,6 % par rapport à 2019, le groupe Herige confirme son excellente année 2021. Son CA atteint 712 M€ en 2021 contre 600,4 M€ en 2020 et 622,1 M€ en 2019. Toutes les activités sont en hausse, la plus porteuse l'an dernier étant la menuiserie industrielle, avec une croissance de 19 %. Le négoce de matériaux progresse de 13,6 % et l'industrie du béton de 11,3 % (à périmètre comparable). Les résultats annuels, avec la performance opérationnelle, seront publiés le 29 mars.