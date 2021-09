Le groupe Herige a conclut un partenariat avec la Capeb

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer VM Supprimer Négoce matériaux Supprimer Atlantem Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Ce rapprochement vise à accompagner et conseiller les entreprises adhérentes de la Capeb pour limiter l’impact de leur activité sur l’environnement, notamment la valorisation des déchets de chantiers et la réduction de leur empreinte carbone

La Capeb et le Groupe Herige ont annoncé avoir signé un partenariat portant "sur les problématiques RSE". L'objectif ? Limiter l’impact de l'activité des artisans sur l’environnement, notamment via la valorisation des déchets de chantiers et la réduction de leur empreinte carbone. En contrepartie, la Capeb, via sa filiale Béranger Développement, "s’engage à informer son réseau des offres de formations, produits et services développés par Herige et ses activités Atlantem, Edycem et VM."

Par ailleurs, la Capeb permettra à Herige d’utiliser le logo Eco Artisan RGE et lui donnera accès au club Partenaires Capeb afin d’échanger sur la problématique métiers, l’évolution des marchés, la numérisation… "À travers ses activités, Herige proposera des formations commerciales et techniques ainsi que des argumentaires et des outils de vente adaptés aux entreprises artisanales. L’ambition est de développer les connaissances de ces entreprises sur les produits et solutions proposées par le groupe pour contribuer à la transition énergétique des bâtiments, à la diminution de l’impact carbone et à l’économie circulaire, tels que les « écosolutions » de VM ou encore le béton bas carbone Vitaliss d’Edycem. Les entreprises adhérentes à la Capeb pourront bénéficier, ponctuellement, d’offres privilégiées sur des produits ou services."