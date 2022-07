Le groupe Frans Bonhomme se réorganise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Frans Bonhomme Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Dans un communiqué, le distributeur annonce des évolutions dans ses filiales et ses actifs immobiliers.

Frans Bonhomme vient de céder à AB Sagax, acteur suédois de l'immobilier, la propriété des soixante sites qu'il détenait encore en propre, ainsi que de trois terrains. "cette cession n'entraîne évidemment aucune fermeture de site et n'a donc aucun impact sur l'emploi et plus largement aucune conséquence directe sur le quotidien des collaborateurs", détaille le groupe dans un communiqué. Le groupe annonce par ailleurs la fusion de Frans Bonhomme et de DMTP, entité rachetée à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 2019. Cette fusion apportera, toujours selon le communiqué, de la simplicité administrative.

Frans Bonhomme affiche un CA en hausse de 11 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021, à près de 400 M€.