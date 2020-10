Le groupe français Fondasol s’implante en Amérique du Nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Canada Supprimer International Supprimer Valider Valider

Le spécialiste avignonnais du sondage du sol et de l'étude de ses propriétés mécaniques ou hydrauliques acquiert la société canadienne Solroc.

L’entreprise française Fondasol intègre une nouvelle société de l’autre côté de l’Atlantique. Le groupe a en effet annoncé le rachat de Solroc, société spécialisée dans les domaines de l’environnement, de l’ingénierie géotechnique et du contrôle qualité des matériaux. Celle-ci emploie 61 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars canadiens.

Cette acquisition permettra à Fondasol de bénéficier des expériences en suivi de chantier environnemental ainsi que des laboratoires de contrôle de la qualité des matériaux, de sa nouvelle filière.

Solroc a connu une croissance annuelle moyenne de 8 % sur les 4 dernières années, et est intervenue sur plusieurs projets d’envergure. Parmi les plus récents : les études géotechniques finales pour le projet Maestria Condominiums, le plus haut projet résidentiel de Montréal avec ses deux tours culminant à 55 et 58 étages, situé dans le quartier des spectacles. Elle en réalise actuellement les mandats de services de laboratoire et de contrôle qualitatif.



Son intégration portera à 13% la part du chiffre d’affaires du groupe Fondasol réalisé à l'international, pour un objectif de 20 % à horizon 2025.

Pour Olivier Sorin, PDG du groupe Fondasol : « En nous implantant au Canada, nous n’accélérons pas seulement notre développement international ; nous continuons également d’étoffer notre offre multi-expertises, qui est un axe incontournable pour faire la différence sur notre marché de la construction et de la rénovation. ».