Le Groupe Elcia ouvre son capital à ses collaborateurs

C’est une nouvelle étape dans l’engagement du groupe Elcia (27 M€ de chiffre d’affaires, 250 collaborateurs) envers ses collaborateurs. En leur ouvrant en début d’année le capital de l’entreprise, ses dirigeants ont voulu renforcer les liens déjà forts entre les deux parties, scellés depuis le début de l’aventure il y a 24 ans, et surtout les associer aux succès futurs de l’entreprise.

Ce n’est qu’un début…

Alors qu’un système de primes de participation et d’intéressement est déjà en place dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, chaque collaborateur pourra désormais placer ses primes dans un FCPE actionnaire du Groupe et ainsi profiter des avantages fiscaux offerts par le PEE. La part de capital détenue par les collaborateurs augmentera tous les ans, au fur et à mesure des versements de leur participation. « Partager la valeur avec nos équipes a toujours été important pour nous, explique Édouard Catrice, directeur général du groupe. 73% des collaborateurs éligibles ont souhaité investir dans leur entreprise, c’est supérieur aux meilleurs scénarios espérés. C’est un honneur de les avoir à nos côtés, une immense fierté ! »

Avec cette ouverture au capital de l’entreprise, Elcia entend donc donner une dimension d’engagement et de collaboratif encore plus forte à son aventure entrepreneuriale. « Cela va permettre à chaque collaborateur de donner toujours plus de sens à son implication et à son investissement dans une société au sein de laquelle il est lui-même actionnaire », poursuit Édouard Catrice.

Devenir un exemple

Selon ses dirigeants, le programme est des plus enthousiasmants. Mais ce nouveau chapitre de l’entreprise doit s’écrire avec plus de responsabilité environnementale, un sujet qui leur tient particulièrement à cœur, Elcia étant entre-autres un soutien actif de l’ONG SeaCleaners. Cet engagement concerne aussi et d’abord la vie de l’entreprise et de ceux qui la font. « Si nous souhaitons continuer à renforcer notre place de leader, il est désormais stratégique pour notre groupe de réussir à trouver le bon équilibre entre pérennité économique et engagement écologique », explique Franck Couturieux, président-fondateur du groupe Elcia. « En tant qu’entreprise, nous avons le devoir de réinventer nos modèles et changer nos comportements. Nous souhaitons devenir un exemple en la matière, pour que nos collaborateurs et leurs familles soient fiers de l’entreprise… Si nous pouvions inspirer nos clients et partenaires dans cette démarche, ce serait un vrai succès ! Pour Édouard et moi, il s’agit d’une condition sine qua non si nous voulons rester une société pionnière ! »

Une offre enrichie

Elcia est le leader français des solutions et logiciels spécialisés pour le marché Menuiserie, Store et Fermeture. Il y a 24 ans, en lançant ProDevis, la société a été la première à proposer une solution de chiffrage Menuiserie pour simplifier la création de devis et offrir un gain de temps considérable à tous les menuisiers.

Depuis son offre s’est considérablement enrichie pour répondre à l’évolution des usages. Ses solutions sont adaptées à toutes les tailles d’entreprise et répondent à de nombreuses problématiques de leur quotidien : configuration de produit, chiffrage, devis, gestion commerciale, dématérialisation des commandes, gestion de la production et des usines.

Elcia est aujourd’hui un groupe, composé de deux entités : Elcia à Brignais (au sud de Lyon) et sa filiale Isia à Tarbes (65). En 2018, 2020 et 2022, le groupe s'est agrandi avec trois prises de participation minoritaires dans les capitaux de Ramasoft en Belgique (33%), AlloTools au Luxembourg (33%) et dernièrement la start-up nantaise Revel’Home (30%).