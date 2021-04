Le groupe CSW reprend Roche Puech-Prosol

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Occitanie Supprimer Protections solaires Supprimer Valider Valider

L'entreprise gardoise CSW, fabricant de stores et de fermetures, a annoncé le 1er avril 2021 la reprise son concurrent local le groupe Roche Puech Prosol (RPP).

Le groupe gardois CSW (CA 17 M€, 110 salariés), créé et dirigé par Gilles Capdessus, et spécialisé dans la protection solaire et la fermeture dans le bâtiment, poursuit sa stratégie de croissance externe. L’entreprise dont le siège est situé aux Mages (30), au nord d’Alès, a annoncé le 2 avril 2021 le rachat du groupe RPP (Roche Puech - Prosol), autre fabricant de stores gardois « en l'absence de solution de transmission intra familiale », indique Gilles Capdessus dans un communiqué.

Le groupe RPP, créé et dirigé par Laurent Roche depuis 2005, était le fruit du rapprochement en 2008 de Roche Puech, créée en 1962 à Caveirac (30), et de Prosol, créée en 1986 à Péronnas (01), deux PME régionales fabricants de stores. Il emploie une dizaine de salariés, dont les postes sont préservés. Laurent Roche restera à la tête de son entreprise jusqu'à la fin de 2021 pour assurer la transmission.

Le groupe CSW s'est constitué par croissance externe depuis 2003 en acquérant des PME spécialisées dans les produits de fermeture et de protection solaire pour le bâtiment. Il comptait jusqu'à présent cinq sites de production, fruit de cinq acquisitions d'entreprises : MSL près d'Alès (30), Stores Climatic près d'Aix-en-Provence (13), Sermibat près de Perpignan (66), MG Fermetures & Créations près de Marseille (13) et Black Sun près de Lyon (69). Tous les produits, 8 gammes et 70 références, sont commercialisés depuis fin 2019 sous une marque unique, Cosywee. Avec cette opération, le groupe CSW voit ses effectifs atteindre 130 salariés. « Il s’affirme comme un acteur majeur du marché français de la protection solaire et de la fermeture du bâtiment et ambitionne de dépasser les 25M€ dès 2025 », poursuit Gilles Capdessus. « Cette croissance externe est directement liée à la volonté du groupe CSW de renforcer progressivement la puissance et la couverture de sa marque Cosywee. C’est aussi l’opportunité de pérenniser des emplois en région Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes permettant ainsi de conserver le savoir-faire français inscrit dans l’ADN de Cosywee. »