Le groupe CMAI reprend deux fabricants espagnols pour se renforcer dans le négoce

Le spécialiste des portes de placard et de l’aménagement intérieur vient de racheter Puertas San Rafael et Puertas Castalla. L’un des objectifs de cette double acquisition : renforcer l’offre de portes intérieures de sa marque Sogal, leader dans les négoces.

Depuis 2018, CMAI, le spécialiste des portes de placard avec ses marques Sogal, Agem et Quadro, mène des opérations de diversification de ses activités dans l’aménagement intérieur de la maison, au travers de l’introduction dans ses gammes de produits de portes intérieures jusqu’alors sous-traitées. Pour accélérer le développement de cette activité, la société angevine vient de reprendre deux entreprises espagnoles spécialisées dans la porte décorative d’intérieur : Puertas San Rafael et Puertas Castalla. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Développer l’offre de portes intérieures dans le négoce

Cette double acquisition va permettre au groupe CMAI de renforcer son savoir-faire notamment « dans la conception et la fabrication de portes de placard, verrières, séparations de pièces et aménagements intérieurs sur mesure. » Mais surtout, permettre à sa marque Sogal, acteur numéro un en France dans le négoce, de développer son offre de portes intérieures. Concentrée sur les portes en pose fin de chantier, « cette offre apporte une différence notable sur les marchés, avec des finitions décoratives de qualité, et en offrant en série des fonctionnalités jusqu’à présent proposées en option. » et de poursuivre : « Grâce à cette acquisition, le groupe pourra dans les tous prochains mois mettre à la disposition de ses partenaires une gamme étendue et complète de portes d’intérieur, conçues, fabriquées et livrées avec les standards de qualité et de service qui le caractérisent. La combinaison produits/logistique intégrée ainsi créée est sans comparaison sur le marché français. »

3000 points de vente

Pour rappel, le groupe CMAI est un acteur majeur du marché de l’aménagement sur mesure de la maison depuis 1981 avec un chiffre d'affaires de 105 M€. Il est présent dans près 3000 points de vente et dans tous les canaux de distribution : négoces de matériaux, grande surface de bricolage (GSB), spécialistes de l’aménagement de l’habitat, site de vente en ligne, artisans metteurs en œuvre. Ses gammes de produits sont commercialisées sous différentes marques, chacune dédiée à un canal. La marque Sogal est destinée au négoce généraliste et bois-panneaux. La marque Agem est dédiée aux GSB, spécialistes rangement, cuisinistes et agenceurs d’intérieur. Le réseau de magasins sous enseigne Quadro est le premier réseau national en nombre de points de vente spécialisé dans l’aménagement intérieur sur mesure de la maison.