Le Groupe Champion développe l’EPI dans ses 30 points de vente

Il y a quelques mois, le Groupe Champion, spécialisé dans le Qofi, s’est lancé dans une refonte de son offre. Baptisé projet Gamma 2025, il doit conduire « à renouveler en profondeur notre plan de vente » comme l’expliquait son directeur commercial, achats et marketing, Antony Pereira Ribeiro dans Négoce. Au cœur de cette stratégie, l’adhérent francilien de Cofaq et Algorel y a placé l’équipement de protection individuelle (EPI) avec plus de 7000 références sélectionnées, stockées et disponibles à J+0. L’objectif du négociant est de proposer à ses clients « une expérience complète ». Elle est fondée autour de trois axes : des showrooms dédiés dans ses 30 points de vente, des services sur-mesure et du conseil.

Théâtralisation de l’espace de vente

Ainsi, les nouveaux espaces EPI sont théâtralisés. Ils sont délimité par du parquet afin de conférer une atmosphère chaleureuse. « Les articles sont mis en scène avec du mobilier en bois. Des mannequins d’exposition permettent de se projeter. » Les gammes d’EPI se déclinent sous toutes les formes et pour toutes les parties du corps : la tête (casques, lunettes, masques…), les mains, le corps (pantalons de travail, vêtements anti-froid…), les pieds (rangers, chaussures de sécurité).

Des services et du conseil

Champion propose aussi une palette de services sur mesure qui intègre notamment des bouchons antibruit moulés ou sur mesure, une vérification des dispositifs anti-chute, la personnalisation des vêtements, des diagnostics de l’environnement de travail (mesure du bruit, cartographie sonore, dosimétrie…)….

Enfin, le conseil. Les vendeurs sont formés au Synamap (Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection). « Présents en magasin, ils opèrent également directement chez le client afin de le conseiller techniquement au plus près de ses besoins, en synergie avec les partenaires fabricants. Une véritable valeur ajoutée, gage de fiabilité pour les dirigeants d’entreprises et responsables HSE, afin de répondre aux exigences règlementaires et créer un environnement de travail serein et confortable. »