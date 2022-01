Le groupe Buesa récupère la branche TP de Famy

Le languedocien Buesa a acquis la branche TP du groupe familial Famy basé dans l’Ain. Ce rachat se traduit par un élargissement de son périmètre en Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. Le groupe biterrois représente désormais plus de 1 100 salariés et un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros.