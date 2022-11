Le groupe Bomeil, adhérent Gedimat et Gédibois, se renforce

Perrein dans la ville de Cusset, près de Vichy, et sans repreneur, a vendu en octobre 2022 son négoce au groupe Bomeil qui compte 28 agences sous enseigne Gedimat et Gedibois via de nombreuses participations. D’après Vichy Economie, l’agence de développement économique de Vichy Communauté, « ce rachat s’accompagne d’investissements importants, notamment avec la construction d’un nouveau bâtiment de stockage et de parkings, sur 3700 m², permettant d’élargir la gamme de produits, ainsi que l’embellissement des bâtiments actuels. »

Pour rappel, la holding Bomeil Développement est actionnaire majoritaire des sociétés de négoce Boulard Verdier (55,3 M€ de CA en 2021), Dumeil & Cie (31,4 M€ de CA en 2021), des Etablissements Ducros (17,6 M€ de CA en 2021) et détient des participations de Matériaux Dufrançais (26,8 M€ de CA en 2021) ou encore chez MCF (24,4 M€ de CA en 2021)