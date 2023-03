Le Groupe Aliénor maintient ses ambitions et continue de viser loin

Ces résultats sont les fruits du savoir-faire des équipes, de la complémentarité des différentes activités et d’une stratégie de croissance ambitieuse. Celle-ci s’appuie sur quatre piliers : diversification de l’offre de service, extension de la couverture géographique, constitution d’une véritable culture d’entreprise autour de la performance et de l’innovation technique, et satisfaction de ses clients à chaque phase d’un projet.

Une stratégie de croissance externe efficiente

Cette politique de développement a débuté en 2020 et s'est déjà soldée par une dizaine de rachats de PME implantées localement avec de véritables expertises métier.

En 2022, ses acquisitions stratégiques ont permis au Groupe Aliénor d’étendre ses savoir-faire aux monuments historiques et au luxe (ACTIF), à l’expertise environnementale (KYPSELI) ou aux grandes surfaces commerciales (AQCIOM).

Le Groupe Aliénor s’est aussi implanté cette année dans de nouvelles régions comme les Alpes Maritimes avec CEEC ou la Région Centre Val de Loire avec ARMACERCE.

L’année 2022 a vu également le renforcement des compétences du groupe dans le domaine du VRD avec l’acquisition de la société CL INFRA en région parisienne et l’ouverture d’une nouvelle agence sous l’enseigne VRD CONCEPTION en Haute-Savoie.

Fort de ce maillage territorial, le Groupe Aliénor développe une synergie entre ses diverses entités afin de renforcer la diversité de ses offres tout en conservant agilité opérationnelle, proximité et savoir-être auprès de ses clients.

Un avenir envisagé avec détermination

Les ambitions du Groupe Aliénor se maintiennent en 2023 avec comme objectifs d’ici deux ans : une augmentation de 50 % du chiffre d’affaires et du nombre de collaborateurs.

Pour l’avenir, l’accent est mis sur la poursuite de cette dynamique de croissance au service de ses clients, en s’appuyant sur les expertises techniques diversifiées de ses équipes et en proposant des projets innovants, respectueux de l’environnement et résolument tournés vers l’avenir.

