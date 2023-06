Le Groupe Samse se rapproche de Paris

Le Groupe Samse poursuit sa croissance externe. Le distributeur isérois vient d'annoncer "être en discussion avancée et exclusive avec la société Gemoise", une enseigne francilienne de négoce, spécialisée dans les travaux publics et l'hydraulique des bâtiments. Créée en 1994 et forte de 39 salariés, elle compte trois dépôts et a réalisé 29,4 M€ de chiffre d’affaires en 2022.

Cette acquisition permettra au Groupe Samse de renforcer sa filière Travaux publics/Eau. Dirigée par Christian Rossi, cette dernière comprend aujourd'hui quatre enseignes -Christaud, BillMat, BTP Distribution, OutiMat, Celestin et Transports Schwartz- et dispose de 56 points de vente sur 30 départements. Elle a réalisé en 2022 des ventes pour un montant de 192,6 M€, soit près 10% du chiffre d'affaires total du négociant isérois (1,9 Md€).

Nouveau concurrent pour Busca

Cette acquisition lui permettra aussi compléter son maillage territorial et de se rapprocher un peu plus de Paris. Disposant déjà d'une agence Christaud à Lagny, en Seine-et-Marne, le Groupe Samse s'installera à Saint Mard (Seine-et-Marne), Orly (Val-de-Marne) et Clairoix (Oise). De quoi devenir un concurrent sérieux des sept dépôts de Busca, l'enseigne TP de BME France.

L’opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois.