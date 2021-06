Le Grès : des travaux pour renforcer le réseau électrique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un chantier de renforcement du réseau électrique basse tension est en cours sur la commune du Grès.

Afin d’améliorer la fourniture en électricité des abonnés et d’accompagner le développement des entreprises du territoire, d’importants travaux de renforcement du réseau électrique sont en cours dans la commune du Grès (Haute-Garonne), au niveau du boulodrome. Ils consistent à augmenter la taille du câble de desserte existant en vue d’accroître sa capacité, à remplacer le poste de transformation de 250 kVA par un autre plus puissant de 400 kVA, et à mettre aux normes l’éclairage public du secteur. Une visite de chantier, organisée par Thierry Suaud, président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), et Robert Barbreau, maire du Grès et vice-président du SDEHG, s’est tenue le 10 juin dernier pour suivre l’avancement du projet.

L’entreprise française Engie Ineo, spécialisée en génie électrique, a été mandatée pour mener à bien ces travaux de renforcement du réseau électrique du Grès. Le SDEHG, maître d’ouvrage de l’opération, prend en charge la totalité du financement de celle-ci, qui s’élève à 45 000 euros. Cette entité bénéficie d’une subvention à hauteur de 80 % par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ) pour concrétiser ce projet.