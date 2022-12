Au travers d’une collection de neuf courts-métrages réalisée par Stefan Cornic, le Pavillon de l’Arsenal (Paris IVe) propose, pour cette troisième saison, neuf nouveaux regards d’auteurs sur la ville contemporaine. Un ensemble produit par Année Zéro et le Pavillon de l’Arsenal, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Caisse des dépôts et Enlarge your Paris.