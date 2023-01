Le Grand Paris des écrivains, saison 3 - [8/9] : «La montagne P», par Jacques Jouet

Ci-dessous, le court-métrage : «La montagne P», par Jacques Jouet…



«Jadis une montagne demandait des millénaires

pour exister, en voilà bien d’une idée révolue

les tunneliers géants du Grand Paris qui font leurs trous

bougent le sol et la terre à ne plus savoir qu’en faire



Pour exister, en voilà bien d’une idée révolue

qu’il faut prendre son temps, le temps est la chose à violer

bougent le sol et la terre à ne plus savoir qu’en faire

les vers de terre de Paris s’en vont à la campagne



Qu’il faut prendre son temps? le temps est la chose à violer

depuis que furent inventés les accélérateurs

les vers de terre de Paris s’en vont à la campagne

et sans que jamais on ait songé à les consulter



Depuis que furent inventés les accélérateurs

sur tous les camions-bennes, les barges et leurs pousseurs

et sans que jamais on ait songé à les consulter

regardez passer la grande migration des terrains»



Jacques Jouet est né en 1947. Poète membre de l’Oulipo, romancier, nouvelliste, dramaturge essayiste et artiste plasticien ; auteur notamment de La montagne R (Le Seuil, 1996), Poèmes de métro (P.O.L., 2000), Mon bel autocar (P.O.L., 2003), L’Histoire poème (P.O.L., 2010), et La Dernière France (P.O.L., 2018).

Une collection réalisée par Stefan Cornic, concepteur de la série, et produite par Année Zéro et le Pavillon de l'Arsenal en partenariat avec La Métropole du Grand Paris, La Caisse des Dépôts et Enlarge Your Paris.