Le Grand Paris des écrivains, saison 3 - [6/9] : «Place du Carrousel», par Olivier Cadiot

Ci-dessous, le court-métrage : «Place du Carrousel», par Olivier Cadiot...

«Ce carrousel, quand même, quel monument absurde : un arc de pierre ouvrant et fermant sur du vide, une ouverture inutile en l’air. Elle servait d’entrée d’honneur à un palais disparu, on dirait aujourd’hui un accessoire de parc à thème abandonné sur un coin d’autoroute. Un château gonflable pour enfant dans une cour d’école. On apprend que l’une des deux statues installées du côté gauche de l’arche représente l’Histoire. Levez les yeux, indique le guide, regardez-la. Elle est bien assise bien droite sur sa chaise curule confortable, les mains bien à plat comme si elle essayait de se détendre avant son intervention, les yeux vides, respiration douce, on se détend, je pense à des trucs agréables se dit-elle, je vais dire quelque chose bientôt de mémorable, on se détend, j’ai mes jambes bien à plat sur ce bon socle de pierre bien arrimé sur le sol, une bonne chaleur dans la nuque, hmmmm, elle est sous hypnose, l’Histoire.»

Olivier Cadiot est né en 1956. Auteur, notamment, de L’Art Poétic’ (P.O.L., 1988), Futur, ancien, fugitif (P.O.L., 1993), Histoire de la littérature récente Tome 1 et 2 (P.O.L., 2016, 2017), et Médecine générale (P.O.L., 2021, Grand Prix de la fiction de la Société des gens de lettres.

Une collection réalisée par Stefan Cornic, concepteur de la série, et produite par Année Zéro et le Pavillon de l'Arsenal en partenariat avec La Métropole du Grand Paris, La Caisse des Dépôts et Enlarge Your Paris.