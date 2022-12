Le Grand Paris des écrivains, saison 3 - [5/9] : «Un trajet», par Delphine de Vigan

Ci-dessous, le court-métrage : «Un trajet», par Delphine de Vigan...

«Pendant onze ans, quatre jours par semaine, je me suis rendue à Alfortville, dans les anciens locaux d’une usine de masques à gaz. A mon travail. Pendant onze ans, j’ai répété ce trajet, matin et soir, dans un sens puis dans l’autre. Sans y réfléchir, mon corps montait des marches, se glissait dans des tourniquets, empruntait des souterrains. Chaque jour mes pieds suivaient la même ligne, ma main effleurait les rampes, se posait au même endroit pour pousser ou retenir les mêmes portes. Mon corps semblait effectuer seul ces déplacements. De manière automatique, instinctive, il allait travailler sans que j’y pense. Mon corps savait dans quel wagon se positionner pour être près de la bonne sortie, connaissait par cœur les couloirs, les escaliers, les raccourcis. Comme des milliers d’autres corps, le mien avait enregistré les courbes, les accélérations, les sons, les ralentissements, le nombre de minutes nécessaire à chaque arrêt, les variations de lumière.»

Delphine de Vigan est née en 1966. Écrivaine et scénariste, autrice d’une dizaine de romans, dont Les Heures souterraines (JC Lattès, 2009), Rien ne s’oppose à la nuit (JC Lattès, 2011, prix du roman Fnac 2011, prix du roman France Télévisions 2011, prix Renaudot des lycéens 2011, Grand prix des lectrices de Elle) et D’après une histoire vraie (JC Lattès, 2015, prix Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens 2015).

Une collection réalisée par Stefan Cornic, concepteur de la série, et produite par Année Zéro et le Pavillon de l'Arsenal en partenariat avec La Métropole du Grand Paris, La Caisse des Dépôts et Enlarge Your Paris.