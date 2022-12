Le Grand Paris des écrivains, saison 3 - [3/9] : «Rue du Bel Air», par Eric Reinhardt

Ci-dessous, le court-métrage : «Rue du Bel-Air», par Eric Reinhardt...

«C’est une rue étroite à flanc de colline, une ruelle mais suspendue, ni sombre ni enclavée comme le sont d’ordinaire les ruelles, d’ailleurs celle-ci s’appelle rue du Bel Air et ce nom lui va bien, l’air y est pur et la vue belle, on entend belvédère dans bel air, cela tombe bien car la rue du Bel Air en est un : elle surplombe, à pic, le cimetière communal de Pantin, et offre une vue panoramique aux petites maisons poétiques qui la bordent, ouvrières, accrochées à la pente abrupte, serrées les unes contre les autres, souvent minuscules, parfois bricolées. Les parcelles sont si peu profondes que certaines maisons se sont développées à la verticale, en espalier, avec des jardins suspendus, des terrasses, des escaliers escarpés, des annexes de bric et de broc, comme de l’architecture vernaculaire.»

Eric Reinhardt est né 1965. Écrivain et éditeur d’art, auteur notamment de Le Moral des ménages (Stock, 2001), du roman Cendrillon (Stock, 2007), L’Amour et les forêts (Gallimard, 2014, prix Renaudot des lycéens 2014, prix Roman France Télévisions 2014, prix des étudiants France Culture-Télérama 2015), et Comédies françaises (Gallimard, 2020, prix les Inrockuptibles).

Une collection réalisée par Stefan Cornic, concepteur de la série, et produite par Année Zéro et le Pavillon de l'Arsenal en partenariat avec La Métropole du Grand Paris, La Caisse des Dépôts et Enlarge Your Paris.