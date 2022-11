Le Grand Paris des écrivains, saison 3 - [1/9] : «Plaisir», par Valérie Mréjen

Ci-dessous, le court-métrage : «Plaisir», par Valérie Mréjen...

«Evidemment, on a plus envie d’habiter Plaisir qu’Angoisse. Il faudrait se livrer à une étude comparative du prix au mètre carré. On peut imaginer la réunion de brainstorming en agence de communication pour trouver le slogan de la ville, la phrase qui donnera envie aux gens de venir pour passer la journée, un week-end en famille, ou même de s’installer pour jouir d’une meilleure qualité de vie : Plaisir, venez trouver tout ce que vous cherchez, Plaisir : une destination de rêve, Ne venez pas par obligation, Plaisir, une ville à découvrir, Ici il n’y a pas de gêne, Une ville bourrée de principes, tout Plaisir est pour vous, Faites-vous Plaisir, Offrez-vous Plaisir, Joie de vous recevoir, La ville qui rend le sourire, etc.»

Valérie Mréjen, née en 1969, vit à Paris. Ecrivaine et plasticienne, autrice notamment de L’Agrume (Allia, 2001) et de Troisième personne (P.O.L., 2017), elle expose dans de nombreux musées et centres d’art, dont l’Imec en 2019 et le Musée national de l’histoire de l’immigration en 2022.

Une collection réalisée par Stefan Cornic, concepteur de la série, et produite par Année Zéro et le Pavillon de l'Arsenal en partenariat avec La Métropole du Grand Paris, La Caisse des Dépôts et Enlarge Your Paris.