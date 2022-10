Le Grand Paris des écrivains : l’exposition

Entre documentaire, fiction littéraire et vision poétique, chaque film de la collection «Le Grand Paris des écrivains» voit un auteur s’emparer d’un bâtiment, d’un quartier, ou d’un axe du Grand Paris. Son texte lu en voix off, en lien avec l’espace choisi, tisse de subtiles correspondances avec les images du réalisateur Stefan Cornic, concepteur de la série, et capte l’esprit des lieux.

Cette collection, produite par le Pavillon de l’Arsenal et Année Zéro avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et de la Caisse des Dépôts, entend dévoiler le paysage de la métropole, à solliciter la mémoire du spectateur et à révéler sa propre interprétation des mots et des espaces en fonction de son rapport aux lieux. Plans fixes, rares mouvements de caméra, lents panoramiques ou travellings saisis depuis un train, une péniche ou un bus en marche…

Aujourd’hui composé de 30 films, «Le Grand Paris des écrivains» rassemble autant de témoignages intimes qui rendent compte de trajectoires individuelles. Autant de guides à travers les époques de la ville dont on peut lire les strates dans le paysage.

L’exposition s’organise en trois projections pour autant de fragments métropolitains. Un premier ensemble de films révèle des bâtiments-repères qui ponctuent les perspectives et structurent le territoire. Un autre donne à percevoir des quartiers tels qu’ils étaient hier et s’habitent aujourd’hui. Le dernier emprunte des chemins de traverse sur les fleuves, dans les trains, pour nous guider dans la diversité des paysages.

Exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland Paris IVe du 13 octobre 2022 au 12 février 2023.



A l’occasion de l’inauguration de l’exposition, le mercredi 12 octobre 2022 à 19h, soirée de projection et de rencontres avec Olivier Cadiot, Célia Houdart, Ryoko Sekiguchi, Fanny Taillandier, Delphine de Vigan et Stefan Cornic, réalisateur des films.