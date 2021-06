Le Grand Palais Éphémère ouvre au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Paris Supprimer Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Jean-Michel Wilmotte Supprimer Valider Valider

Sur le Champ-de-Mars (¨Paris VIIe), le bâtiment provisoire de 10000 m2, signé de Wilmotte & associés, accueillera sa première manifestation les 12 et 13 juin prochains…

Foire internationale d’art contemporain (Fiac), Paris Photo, Saut Hermès et autres défilés Chanel, Le Grand Palais Ephémère (Paris VIIe) qui s’ouvre au public, aura vocation à accueillir, pendant les quatre années à venir lors des travaux de rénovation du Grand Palais «historique», les manifestations sportives, culturelles, etc. traditionnellement organisées sous sa nef monumentale.

Porté par la Réunion des musées nationaux (RMN)-Grand Palais, Paris 2024 et GL Events, le Grand Palais Ephémère est, pour sa part, pourvu d’une nef principale d’une portée libre de 51 m dans la largeur, et de 33 m dans la profondeur, sans pilier ni élément structurel intermédiaire. Avec ses 44 arches monumentales en bois, il a été assemblé in situ en trois mois.

Se présentant comme «flexible, agile, bio-sourcée circulaire», la construction permet d’offrir un volume utile couvert maximum sous une surface réduite de toiture à double peau. Respectant l’axe de composition du Champ-de-Mars, le bâtiment provisoire s’implante sur le plateau Joffre et culmine à 20 mètres de hauteur, laissant l’École Militaire voisine le dominer de 16 mètres.

La structure modulaire du bâtiment pourra être réutilisée après démontage à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques, en septembre 2024, après avoir accueilli les compétitions d’escrime et de taekwondo, mais aussi d’escrime en fauteuil, de para-taekwondo, de judo et de lutte, de rugby en fauteuil et de para-judo.

