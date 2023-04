Le gouvernement s’attaque aux accidents graves et mortels sur les grands chantiers franciliens

Le 6 avril dernier, un ouvrier de 22 ans a perdu la vie, victime de la chute d'un bloc de béton sur le chantier de construction de la ligne 17 du métro à Gonesse (Val-d'Oise). Au total, depuis 2020, cinq personnes sont décédées des suites d’un accident du travail dans le cadre des travaux du Grand Paris Express (GPE).

Afin de faire le point sur la prévention des sinistres graves et mortels sur les grands chantiers franciliens, le ministre du Travail Olivier Dussopt a réuni ce 26 avril plusieurs ministres (Sports, Transports, Ville et Logement) et les maîtres d’ouvrage des projets du GPE et des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP 2024). « Au-delà de la responsabilité première des entreprises », le gouvernement a rappelé « le rôle essentiel des maîtres d’ouvrage de ces grands chantiers, qui sont responsables de la coordination des mesures de prévention des risques tout au long de l’opération de construction : de la conception du projet à sa finalisation ».

141 enquêtes d'accidents du travail sur les grands chantiers d'Ile-de-France

Cette rencontre a ainsi fourni l’occasion aux intervenants de présenter les mesures qui seront engagées « pour améliorer les dispositifs visant à garantir la santé et de la sécurité » dans le cadre de ces travaux.

Contactée par Le Moniteur, la Société du Grand Paris (SGP) ne souhaite pas s’exprimer pour le moment. A l’occasion de la signature avec plusieurs syndicats, à l’automne dernier, d’une charte « réaffirmant les engagements sociaux pour le GPE », le maître d’ouvrage avait annoncé une consolidation à venir de sa stratégie sécurité, afin de « passer à la vitesse supérieure en matière de prévention».

Egalement sollicitée, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo), qui a adopté en 2018, une charte en faveur de l’emploi et du développement territorial encourageant notamment à « la mise en place de chantiers exemplaires », n’a pas donné suite non plus. Elle a auparavant mis en avant l’organisation régulière de rencontres et points d’étape avec les maîtres d’ouvrage, les entreprises, les syndicats et l'OPPBTP « pour sensibiliser et échanger collectivement sur les bonnes pratiques » et ainsi « développer une culture commune de la sécurité ».

Entre le 1er novembre 2019 et le 21 avril 2023, l’inspection du travail a mené près de 2800 interventions et 141 enquêtes d’accidents du travail sur les chantiers du GPE et des JOP 2024.