Le gouvernement lance une carte interactive des loyers en France

Le ministère chargé du Logement a mis en ligne jeudi 3 décembre une carte interactive, un indicateur pour connaître les loyers moyens sur tout le territoire français.

La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé, or, jusque-là, si les observatoires locaux des loyers (OLL) fournissaient des données propres aux principales agglomérations, on ignorait la réalité des prix au mètre carré en zones rurales.

En réponse à cette problématique, le ministère chargé du Logement a dévoilé jeudi 3 décembre 2020 une carte interactive.

L’objectif : « disposer d’un indicateur de loyer pour toutes les communes de France, et qu’il soit diffusé largement et utilisable par les propriétaires, locataires, professionnels de l’immobilier et collectivités locales » selon l’entourage de la ministre, Emmanuelle Wargon. Ainsi un particulier ou un bailleur pourra consulter le loyer moyen du mètre carré, charges comprises, dans une zone bien précise.



Leboncoin, SeLoger, pap.fr partenaires



Pour mener ce projet à bien, le ministère a créé un partenariat avec les grands noms du numérique en terme de logement : SeLoger, leboncoin, et pap.fr, qui ont « ont fourni une matière première très riche ».

Cette plateforme se décline en deux cartes, l’une présente les loyers moyens des appartements mis à la location, l’autre ceux des maisons. Pour chaque carte, un bien « type » est pris comme référence : 49 m² pour les appartements, 92 m² du côté des maisons.

Ainsi on peut constater par exemple, qu’un appartement de cette surface à Orléans sera loué à environ 11,4 € du mètre carré, contre 8,5€ du mètre carré à Nevers.



Des statistiques qui datent de 2018



Certes, les deux cartes couvrent l'ensemble du territoire. Mais, un élément remet en cause leur pertinence : ces données datent de 2018.

Les économistes à l’origine de cette plateforme sont formels, 2018 était l’année où ils disposaient d’un maximum de statistiques.

Cependant, ces données ne seront renouvelées que tous les deux ans : il faudra donc attendre 2022 pour actualiser les données de 2018. Or d’ici là le marché risque d’évoluer.

A savoir si ces cartes seront modifiées pour intégrer la taille des appartements et les loyers hors charges. L’entourage de la ministre répond : « nous pourrons sans doute l'envisager dans un second temps ».

L'Agence nationale pour l'information et le logement (Anil) s'associera au projet pour assurer son actualisation, son amélioration et la recherche de partenaires futurs au cours des prochaines années.