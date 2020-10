Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Isolation Supprimer Plan de relance Supprimer TPE Supprimer PME Supprimer PME du BTP Supprimer France Supprimer Droit de la construction Supprimer Valider Valider

Disponible depuis le 1er octobre, le dispositif s’applique à 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000€ par entreprise. Il permet notamment de financer des travaux d'isolation.

Après les particuliers, ce sont les professionnels qui bénéficient de nouvelles aides à la rénovation énergétique. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset, ont ainsi annoncé le 7 octobre un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME.

Disponible depuis le 1er octobre, ce dispositif s’intègre dans le cadre du plan de relance qui « consacre 200 M€ à la rénovation et la transition énergétique des TPE et PME », selon Alain Griset.

Les TPE et des PME, de tous secteurs d’activité confondus, soumises à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux d'amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments (bureaux, commerces, entrepôts…) pourront en bénéficier.

Un crédit d'impôt cumulable avec les autres aides existantes

Cette aide est ouverte pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. « La rénovation thermique c’est pour tous : pour les propriétaires de logement, pour les bâtiments publics et aussi pour les entreprises, commerçants, artisans. », assure Emmanuelle Wargon.

Le montant de ce crédit d’impôt est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000€ par entreprise. Les travaux de rénovation énergétique éligibles sont les suivants :

Isolation : combles ou de toitures, murs, toitures-terrasses

Chauffe-eau solaire collectif

Pompe à chaleur (PAC) Chaudière biomasse collective

Ventilation mécanique

Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid

Systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation

En outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture ; protections des baies contre le rayonnement solaire ; climatiseur performant.

L’obtention de l’aide sera conditionnée à la réalisation des travaux par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). Le crédit d’impôt est cumulable avec les autres aides déjà existantes, comme les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Les dépenses éligibles engagées (devis signé) devront être déclarées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). L'assiette de la dépense éligible intégrera le montant total hors taxe des dépenses (incluant le coût de la main d'œuvre, une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage).