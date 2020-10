De nouvelles mesures pour encourager l’achat de voitures électriques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Vie du BTP Supprimer Véhicule électrique Supprimer Autoroutes Supprimer Routes Supprimer bornes de recharge Supprimer Valider Valider

Prime à la transition, bonus pour l’achat d’un véhicule électrique d'occasion, multiplication des bornes de recharge : le gouvernement a annoncé le 12 octobre une série de mesures pour encourager l’usage des voitures électriques.

« Pour accélérer le passage à l'électrique, nous allons jouer sur deux leviers : faciliter l'acquisition d'un véhicule électrique, et faciliter son utilisation », a résumé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili le 12 octobre lors d'une conférence de presse.

Et pour encourager l’usage des voitures électriques, le gouvernement a annoncé plusieurs aides. Un dispositif de micro-crédit sera ainsi créé, il sera adossé d’une garantie de l’Etat et à destination des ménages les plus modestes pour l’achat ou la location de véhicules peu émetteurs. Autre mesure : un bonus de 1000€ sera attribué pour l’achat d’un véhicule électrique d'occasion afin d’en démocratiser l’usage.

Quant au neuf, le gouvernement avait déjà annoncé fin septembre qu'il allait raboter de 1 000€ la prime à l'achat à partir du 1er janvier 2021, pour la faire passer à 6 000€. Un surbonus de 1 000€ sera toutefois créé dans les départements d'outre-mer pour compenser le prix plus élevé des véhicules électriques par rapport à la métropole.

Objectif 100 000 bornes de recharge en 2021

Le gouvernement combat également la peur de la panne : il tente d'accélérer le déploiement de bornes de recharge sur tout le territoire, avec un objectif fixé à 100 000 points de recharge ouverts au public d’ici la fin 2021. Plusieurs acteurs de la mobilité ont signé lundi une charte les engageant dans cet « Objectif 100 000 bornes ».

Pour multiplier ces infrastructures dans les collectivités territoriales et les copropriétés, le programme Advenir pourra prendre en charge jusqu’à 60% du coût des bornes ouvertes au public, soit une aide allant de 2000 € à 9 000 €, alors que les montants étaient compris entre 1 000 € et 2 000 € jusqu’alors.

Une enveloppe de 100 M€ est également destinée à multiplier les bornes de recharge rapide sur les autoroutes et le réseau routier national. Elle doit permettre d’installer des stations de recharge rapide dans la quasi-totalité des aires de service du réseau d’autoroute et des routes nationales, et de rendre possible des déplacements longue distance en véhicule électrique sur tout le territoire.