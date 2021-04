Le gouvernement affine sa stratégie pour la forêt et le bois

Dans l’avenant au contrat stratégique de la filière bois signé le 19 avril, le temps long de la forêt croise les objectifs immédiats du plan de relance et les arbitrages en cours sur l’application de la réglementation environnementale 2020. Aux côtés de nombreux professionnels, Agnès Pannier-Runnacher, ministre de l’Industrie, a présidé la cérémonie de signature, entourée par ses collègues représentant l’amont et l’aval : Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de la Forêt, et Emmanuelle Wargon, ministre du Logement.