LE FUTUR DÉCARBONÉ DE LA STATION POLAIRE DUMONT-D'URVILLE

A la demande de l'Institut polaire français, une équipe de maîtrise d'œuvre menée par les architectes Catherine Rannou et Jérôme Guéneau a réalisé un diagnostic et une mission de relevé in situ de la station française Dumont-d'Urville, sur la côte Antarctique. Leur plan-guide détaille des propositions pour moderniser et décarboner à l'horizon 2050 cette base, dont de nombreux bâtiments datent des années 1960. Entre low et high-tech, les solutions explorées font de ce projet un laboratoire de solutions constructives.