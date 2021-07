Le funiculaire Les Arcs-Bourg Saint-Maurice victime du réchauffement climatique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Climat Supprimer Savoie Supprimer Funiculaire Supprimer Valider Valider

Des phénomènes de déformation importante de la voie du funiculaire dus probablement à la chaleur ont été identifiés, nécessitant des travaux d'envergure programmés sur trois ans.

Encore un effet du changement climatique ? La chaleur a eu raison du fonctionnement d'un funiculaire en Savoie, la hausse des températures provoquant une dilatation des rails, selon la mairie de Bourg Saint Maurice-Les Arcs.

"Il y a un an, des phénomènes de déformation importante de la voie du funiculaire ont été identifiés, nécessitant des travaux d'envergure programmés sur trois ans", a expliqué vendredi le maire de la commune, Guillaume Desrues, dans un communiqué de presse.

Ces travaux ont démarré au printemps et devaient se poursuivre en septembre, après la saison estivale. Mais "les contrôles réglementaires obligatoires avant la réouverture du funiculaire au public ont montré que la géométrie de la voie a évolué défavorablement", a-t-il ajouté. Le choix a donc été fait de réaliser l'intégralité des travaux d'ici l'hiver.

"Un coup dur", admet la mairie, qui met en place un service de navettes pour acheminer les touristes - ils étaient 65.000 à l'été 2019, le double l'an dernier du fait de la gratuité du service post-confinement.

La déformation des rails, due à la chaleur, avait été observée en mai 2020.

10 M€ de travaux

"Le phénomène a non seulement réapparu dernièrement mais il s'est amplifié". "Le risque, c'est qu'à chaque épisode de forte chaleur, les sécurités automatiques se mettent en route et arrêtent le funiculaire, ce qui implique d'évacuer les gens et soulève des questions de sécurité", explique-t-on en mairie pour justifier le choix de ne pas ouvrir le funiculaire durant l'été.

Celui-ci, qui permet de rejoindre la station des Arcs depuis Bourg-Saint-Maurice, commune desservie par le TGV dans la vallée de la Tarentaise, a été conçu il y a trente ans et les conditions climatiques ne sont aujourd'hui plus les mêmes.

"On constate qu'avec les années, les températures augmentent et ce phénomène devient de plus en plus prégnant", ajoute-t-on de même source.

Les travaux, d'un montant total de 10 millions d'euros, prévoient notamment d'installer des dispositifs de dilatation des rails plus adaptés, après un renforcement des piles supportant la structure au printemps.