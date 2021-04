Le Fousseret : plusieurs travaux sont menés sur le canal de Saint-Martory

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux entrepris sur le canal de Saint-Martory vont durer jusqu’en octobre ou novembre 2021.

Le canal de Saint-Martory, au niveau du lieu-dit Fond de Louge, au Fousseret (Haute-Garonne), fait actuellement l’objet de nombreux travaux. Les élus de la commission d’appel d’offres, les responsables des travaux de Réseau31 (Toulouse) et Pierre Lagarrigue, maire de la ville, se sont réunis sur le chantier fin mars 2021. Durant cette visite, le responsable d’exploitation du canal leur a expliqué les travaux engagés pour assurer la régulation de l’ouvrage et de la production d’électricité. Le chantier va s’étaler jusqu’en octobre ou novembre 2021, pour une mise en service à la fin de l’année.

Les travaux seront répartis en plusieurs phases. La première permettra de reconstruire le canal et d’aménager une prise d’eau pour la régulation du débit de la Louge. La deuxième concernera le dévoiement des réseaux (assainissement et eau potable). La troisième, quant à elle, portera sur la construction d’un ouvrage hydroélectrique. Le chantier prévoit aussi de remettre en valeur le patrimoine communal en restaurant et en utilisant comme local technique la première station de pompage présente sur le site.