Le Fonds vert en rodage aux journées de France urbaine

Le social et l’écologique se sont rejoints à Reims, les 22 et 23 septembre aux cinquièmes journées nationales de France urbaine. A l’issue d’un été d’accélération de la prise de conscience climatique, Catherine Vautrin, présidente de l’agglomération champenoise et nouvelle présidente de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, a accueilli 900 élus et cadres des grandes villes et métropoles, réunis sur le thème des fractures sociales et territoriales.