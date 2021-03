« Le fonds de renouvellement forestier déjoue les discours fatalistes sur la filière bois », Anne-Laure Cattelot, députée

Six mois après la remise de son rapport sur la forêt et le bois au ministre de l’Agriculture, la députée LREM Anne-Laure Cattelot choisit de regarder la bouteille à moitié pleine. Le plan de renouvellement de la forêt française et la réglementation environnementale 2020 alimentent son optimisme. A long terme, la pérennisation des financements passe à ses yeux par les mécanismes du marché des compensations carbone.